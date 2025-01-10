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У порезавшей детей и покончившей с собой матери из Красноуральска были долги
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
У матери, которая порезала своих детей и покончила с собой в Красноуральске, было очень тяжёлое материальное положение.
URA.RU со ссылкой на свой источник сообщает, что у женщины были большие долги, в том числе за квартиру. Из-за этого часть зарплаты, которую она получалась, списывалась приставами по решению суда, и в итоге она получала меньше минимального размера оплаты труда. От ресурсов семью не отключали из-за того, что в квартире проживали дети, но в прошлом году у них отключили телевидение. Также женщину в конце минувшего года вызывали на комиссию в управляющую компанию.
По неподтверждённым данным, мать была в разводе. Бывший муж и отец детей семьей не помогал – его долг по алиментам на текущий момент составляет порядка 1,5 миллиона рублей. Сам он, как сообщается, находится сейчас в зоне боевых действий.
Со слов источника информационного агентства, женщина, несмотря на все жизненные и финансовые сложности, любила своих детей и старалась их радовать, но в последние дни она была очень подавлена, и на работу после новогодних каникул не вышла.
URA.RU со ссылкой на свой источник сообщает, что у женщины были большие долги, в том числе за квартиру. Из-за этого часть зарплаты, которую она получалась, списывалась приставами по решению суда, и в итоге она получала меньше минимального размера оплаты труда. От ресурсов семью не отключали из-за того, что в квартире проживали дети, но в прошлом году у них отключили телевидение. Также женщину в конце минувшего года вызывали на комиссию в управляющую компанию.
По неподтверждённым данным, мать была в разводе. Бывший муж и отец детей семьей не помогал – его долг по алиментам на текущий момент составляет порядка 1,5 миллиона рублей. Сам он, как сообщается, находится сейчас в зоне боевых действий.
Со слов источника информационного агентства, женщина, несмотря на все жизненные и финансовые сложности, любила своих детей и старалась их радовать, но в последние дни она была очень подавлена, и на работу после новогодних каникул не вышла.
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