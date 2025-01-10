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В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство детей

11.16 Пятница, 10 января 2025
Фото предоставлено свердловским СК
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Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга сообщил о возбуждении в Красноуральске уголовного дела о покушении на убийство двух малолетних детей, которых порезала их собственная мать.

Речь идёт о инциденте, произошедшем минувшей ночью. Сама женщина после этого наложила на себя руки и скончалась. Детям повезло выжить и позвать на помощь.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, о случившемся сообщил местный житель, обнаруживший возле подъезда семилетнего мальчика, который истекал кровью. Позже он нашёл его девятилетнюю сестру, которая смогла выбраться из квартиры, где детей порезала их мать, но потеряла сознание в подъезде. Саму мать прибывшие на место полицейские обнаружили под окнами пятиэтажного дома.

«Женщина, 1984 года рождения, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых»,

– сказал полковник Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:07 Свердловчанка выиграла суд против мобильного оператора за невыгодный тариф
18:44 Охранников «Гринвича» после инцидента с «вандалом» проверят следователи
18:29 Студентов УрФУ отправляют на пересдачу из-за сбоев в работе браузера швейцарской разработки
18:01 Екатеринбурженка отсудила у управляющей компании за ДТП 118 тысяч рублей
17:14 У сына начальника алапаевской полиции украли телефон
16:30 Жители Свердловской области в новогодние каникулы больше всего смотрели «Первый номер» и «Один дома»
15:41 53 городских округа Свердловской области превратились в «муниципальные округа»
15:15 За новогодние праздники Ледовый городок в Екатеринбурге посетило более 140 тысяч человек
14:53 Прокуратура раскритиковала уборку снега в Екатеринбурге
14:17 Невьянскую башню ждёт ремонт
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