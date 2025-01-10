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В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство детей
Фото предоставлено свердловским СК
Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга сообщил о возбуждении в Красноуральске уголовного дела о покушении на убийство двух малолетних детей, которых порезала их собственная мать.
Речь идёт о инциденте, произошедшем минувшей ночью. Сама женщина после этого наложила на себя руки и скончалась. Детям повезло выжить и позвать на помощь.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, о случившемся сообщил местный житель, обнаруживший возле подъезда семилетнего мальчика, который истекал кровью. Позже он нашёл его девятилетнюю сестру, которая смогла выбраться из квартиры, где детей порезала их мать, но потеряла сознание в подъезде. Саму мать прибывшие на место полицейские обнаружили под окнами пятиэтажного дома.
Речь идёт о инциденте, произошедшем минувшей ночью. Сама женщина после этого наложила на себя руки и скончалась. Детям повезло выжить и позвать на помощь.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, о случившемся сообщил местный житель, обнаруживший возле подъезда семилетнего мальчика, который истекал кровью. Позже он нашёл его девятилетнюю сестру, которая смогла выбраться из квартиры, где детей порезала их мать, но потеряла сознание в подъезде. Саму мать прибывшие на место полицейские обнаружили под окнами пятиэтажного дома.
«Женщина, 1984 года рождения, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых»,
– сказал полковник Горелых.
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