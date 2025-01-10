На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка





– сообщили в областном УГИБДД. «В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы, от которых скончалась на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Под Екатеринбургом на Арамильском тракте разбилась 26-летняя девушка на Chevrolet Aveo. По предварительным данным, она не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся.Авария произошла минувшей ночью.Сейчас специалисты судебно-медицинской экспертизы намерены установить в каком состоянии находилась водительница в момент аварии.