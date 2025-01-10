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На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Екатеринбургом на Арамильском тракте разбилась 26-летняя девушка на Chevrolet Aveo. По предварительным данным, она не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся.
Авария произошла минувшей ночью.
Сейчас специалисты судебно-медицинской экспертизы намерены установить в каком состоянии находилась водительница в момент аварии.
Авария произошла минувшей ночью.
«В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы, от которых скончалась на месте происшествия»,
– сообщили в областном УГИБДД.
Сейчас специалисты судебно-медицинской экспертизы намерены установить в каком состоянии находилась водительница в момент аварии.
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