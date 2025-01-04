МЧС Свердловской области подсчитало новогодние происшествия

«В рамках операции «Новый год» проведено более 2200 профилактических мероприятий. Выявлено 27 торговых точек с нелегальной пиротехникой, изъята продукция, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Специалистами ГИМС осуществлялся контроль за 143 местами массового выхода людей на лед. Зарегистрировано 1 происшествие: 3 января на Белоярском водохранилище специалисты МЧС России спасли 24 человека, в том числе 1 ребенка, с отколовшихся льдин. В медицинской помощи граждане не нуждались. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме их отпустили домой», — рапортует министерство о проделанной работе.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Региональное Министерство чрезвычайных ситуаций подвело итоги прошедших затяжных праздников. Оказалось, за первые девять дней 2025 года ничего из ряда вон страшного в Свердловской области не произошло. Разумеется, не без профилактики со стороны «министерства спасения».«Новогодние и рождественские праздники прошли на Среднем Урале без чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, где проводились праздничные мероприятия», — сообщают из областного Министерства чрезвычайных ситуаций. Всего произошло 105 пожаров, а пожарные спасли из огня и дыма 17 уральцев. На ликвидацию последствий ДТП специалисты МЧС России выезжали 22 раза и спасли 10 человек.