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ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Камышловском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером на 118-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», вблизи посёлка Октябрьский в Камышловском районе, произошла массовая авария.
В свердловском управлении ГИБДД сообщали о столкновении четырёх автомобилей. К счастью, в ДТП пострадал только транспорт.
Отметим, что это не единственная массовая авария за последние дни. Вчера, 19 декабря, также на 87-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган, вблизи Каменска-Уральского столкнулись четыре автомобиля. Ещё одно массовое ДТП произошло 18 декабря, где столкнулись уже пять машин.
В свердловском управлении ГИБДД сообщали о столкновении четырёх автомобилей. К счастью, в ДТП пострадал только транспорт.
Отметим, что это не единственная массовая авария за последние дни. Вчера, 19 декабря, также на 87-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган, вблизи Каменска-Уральского столкнулись четыре автомобиля. Ещё одно массовое ДТП произошло 18 декабря, где столкнулись уже пять машин.
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Массовое ДТП с участием пяти машин произошло на ЕКАД
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