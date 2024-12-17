Массовое ДТП с участием пяти машин произошло на ЕКАД





– сказали в ГИБДД. «Сейчас движение транспорта осуществляется по крайней левой полосе. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 70-м километре ЕКАД, недалеко от съезда на улицу Евгения Савкова, произошла массовая авария. Свердловское УГИБДД сообщает о столкновении пяти автомобилей. ДТП произошло сегодня около 11.30.По предварительным данным, водитель Opel при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся с трактором. От удара его откинуло на машину «МАЗ», после чего в трактор врезался Peugeot, в который вскоре въехал Volkswagen Tiguan.В результате ДТП серьёзно пострадал водитель трактора. Его увезли в 24-ю больницу.