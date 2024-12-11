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Массовая авария с участием грузовиков и автобуса произошла под Каменским-Уральским
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 87-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган, вблизи Каменска-Уральского, произошла массовая авария с участием легкового автомобиля, двух грузовиков и пассажирского автобуса.
По предварительным данным, легковой автомобиль FIAT занесло на дороге, и он столкнулся с грузовиками Volvo и DAF, а затем врезался в пассажирский автобус Yutong. В результате ДТП пострадал только водитель легковушки. Его увезли в больницу.
В момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров. Никто из них не пострадал. Также не пострадали водители грузовых машин.
По предварительным данным, легковой автомобиль FIAT занесло на дороге, и он столкнулся с грузовиками Volvo и DAF, а затем врезался в пассажирский автобус Yutong. В результате ДТП пострадал только водитель легковушки. Его увезли в больницу.
В момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров. Никто из них не пострадал. Также не пострадали водители грузовых машин.
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