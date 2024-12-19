Возрастное ограничение 18+
СК сообщил о начале проверки в связи с выявлением ботулизма у двух екатеринбурженок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские следователи сообщили о проверке в связи с выявлением ботулизма у двух жительниц Екатеринбурга, подхвативших опасную бактерию после употребления банки шпротов.
Напомним, что после консервы, купленной из грузовика возле остановки, сейчас обе горожанки находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, что после консервы, купленной из грузовика возле остановки, сейчас обе горожанки находятся в тяжёлом состоянии.
«По факту случившегося следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбургу СУ СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет статьи 238 УК РФ – производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура проконтролирует доследственную проверку в связи с выявлением ботулизма у двух екатеринбурженок
19 декабря 2024
19 декабря 2024