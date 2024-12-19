СК сообщил о начале проверки в связи с выявлением ботулизма у двух екатеринбурженок

«По факту случившегося следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбургу СУ СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет статьи 238 УК РФ – производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,