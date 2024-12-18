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Прокуратура проконтролирует доследственную проверку в связи с выявлением ботулизма у двух екатеринбурженок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль доследственную проверку в связи с обнаружением в крови двух местных жительниц ботулотоксина.
Напомним, что горожанки купили банку шпротов под торговой маркой «За родину» у неизвестного, продавшего рыбные консервы рядом с остановкой ДК ВОС.
Известно, что пострадавшие 37-летняя женщина и её 65-летняя мать. В областной прокуратуре рассказали, что шпроты они приобрели 8 декабря, а плохо им стало 10 декабря. Одна из пострадавших вызывала скорую, и их госпитализировали. Сейчас они обе находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжёлом состоянии.
После экспертизы остатков консервы были обнаружены бактерии «Клостридии ботулинум».
Напомним, что горожанки купили банку шпротов под торговой маркой «За родину» у неизвестного, продавшего рыбные консервы рядом с остановкой ДК ВОС.
Известно, что пострадавшие 37-летняя женщина и её 65-летняя мать. В областной прокуратуре рассказали, что шпроты они приобрели 8 декабря, а плохо им стало 10 декабря. Одна из пострадавших вызывала скорую, и их госпитализировали. Сейчас они обе находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжёлом состоянии.
После экспертизы остатков консервы были обнаружены бактерии «Клостридии ботулинум».
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