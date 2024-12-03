В Свердловской области автогрейдер врезался в забор из-за того, что водителю стало плохо

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинском городском округе 5 декабря около 10:30 произошло ДТП с участием автогрейдера. Спецтехника, принадлежащая коммунальной компании из Карпинска, съехала с дороги и врезалась в забор жилого дома в поселке Воронцовка.Как сообщает ГИБДД Свердловской области, водителем оказался 35-летний житель Карпинска с двухлетним стажем. По словам мужчины, в тот день он прошел предрейсовый медицинский осмотр и отправился на расчистку дорог. Однако, двигаясь по улице Серова, водитель почувствовал себя плохо, потерял контроль над машиной и автогрейдер съехал с дороги. В результате инцидента никто не пострадал.Полицейские уточнили, что водитель ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.