Ранним утром в Екатеринбурге полыхала иномарка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 6 декабря, кто-то лишился дорогой иномарки. Машина изрядно погорела, а потом ещё и была залита пожарной пеной.Пожар «на колёсах» случился минувшей ночью, под утро. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 4:43. Выехавшие на место происшествия семеро пожарных обнаружили на улице Бисерской автомобиль марки «Range Rover». На то, чтобы побороть огонь, у специалистов ушло всего пять минут — ровно по минуте на каждый квадратный метр, охваченный пожаром.Как сообщает телеграм-канал «Будни пожарного», возгорание, предположительно, было связано с аккумулятором. Огнём повреждены не только моторный отсек, но и салон иномарки.