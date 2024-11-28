Возрастное ограничение 18+
Восемь пожарных машин тушили ангар с грузовой техникой в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В промзоне Екатеринбурга утром пятого декабря загорелся ангар с грузовой техникой.
27 пожарных и восемь машин боролись с огнем.
В итоге пожар потушен, а в ангаре сгорело только три транспортных средства (модели не сообщаются).
27 пожарных и восемь машин боролись с огнем.
В итоге пожар потушен, а в ангаре сгорело только три транспортных средства (модели не сообщаются).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Накануне в «пожаре на колёсах» в Екатеринбурге погиб человек
29 ноября 2024
29 ноября 2024