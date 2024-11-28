Восемь пожарных машин тушили ангар с грузовой техникой в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В промзоне Екатеринбурга утром пятого декабря загорелся ангар с грузовой техникой.27 пожарных и восемь машин боролись с огнем.В итоге пожар потушен, а в ангаре сгорело только три транспортных средства (модели не сообщаются).