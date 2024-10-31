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22 пожара потушили свердловские спасатели за минувшие сутки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки специалисты свердловского управления МЧС выезжали на тушение 22 пожаров техногенного характера, из них 12 были в жилом секторе.
Самые крупные были в посёлке Кармак Тугулымского городского округа, где площадь пожара составила 200 квадратных метров, в деревне Монастырка под Каменском-Уральским – там сгорели две частные бани на площади 248 квадратных метров, и в посёлке Билимбай городского округа Первоуральск, где тоже сгорела баня, но площадь пожара была меньше – 162 квадратных метра.
Напомним, что в октябре свердловские спасатели потушили 687 пожаров, унесших жизни 24 человек.
Самые крупные были в посёлке Кармак Тугулымского городского округа, где площадь пожара составила 200 квадратных метров, в деревне Монастырка под Каменском-Уральским – там сгорели две частные бани на площади 248 квадратных метров, и в посёлке Билимбай городского округа Первоуральск, где тоже сгорела баня, но площадь пожара была меньше – 162 квадратных метра.
Напомним, что в октябре свердловские спасатели потушили 687 пожаров, унесших жизни 24 человек.
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