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Крупный пожар потушили в свердловском посёлке Кармак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером в посёлке Кармак Тугулымского городского округа Свердловской области вспыхнул крупный пожар, охвативший 200 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, информация об этом пожаре поступила диспетчеру в 22.27. К месту происшествия тут же были направлены специалисты МЧС. К 23.20 им удалось локализовать огонь и в 01.35 полностью его потушить. Бороться с огнем им помогала добровольная пожарная дружина соседнего посёлка Верховино.
В результате пожара сгорел частный жилой дом, его двор и стоявший поблизости УАЗ. Также обгорела стена соседнего жилого дома.
Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, информация об этом пожаре поступила диспетчеру в 22.27. К месту происшествия тут же были направлены специалисты МЧС. К 23.20 им удалось локализовать огонь и в 01.35 полностью его потушить. Бороться с огнем им помогала добровольная пожарная дружина соседнего посёлка Верховино.
В результате пожара сгорел частный жилой дом, его двор и стоявший поблизости УАЗ. Также обгорела стена соседнего жилого дома.
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