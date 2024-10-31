Крупный пожар потушили в свердловском посёлке Кармак

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером в посёлке Кармак Тугулымского городского округа Свердловской области вспыхнул крупный пожар, охвативший 200 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, информация об этом пожаре поступила диспетчеру в 22.27. К месту происшествия тут же были направлены специалисты МЧС. К 23.20 им удалось локализовать огонь и в 01.35 полностью его потушить. Бороться с огнем им помогала добровольная пожарная дружина соседнего посёлка Верховино.В результате пожара сгорел частный жилой дом, его двор и стоявший поблизости УАЗ. Также обгорела стена соседнего жилого дома.