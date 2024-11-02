Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за октябрь произошло 687 пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно данным МЧС Свердловской области, за октябрь в регионе произошло 687 пожаров, из которых 275 возникли в жилом секторе. Пожарные спасли 73 человека, однако 24 человека погибли.
Резонансным возгоранием МЧС региона назвало пожар на этой неделе в Нижнем Тагиле, который охватил кровлю административного здания на площади 200 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания было спасено семь человек.
Кроме того, в последние двое суток в Свердловской области произошло 32 пожар.
Резонансным возгоранием МЧС региона назвало пожар на этой неделе в Нижнем Тагиле, который охватил кровлю административного здания на площади 200 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания было спасено семь человек.
Кроме того, в последние двое суток в Свердловской области произошло 32 пожар.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области произошло 16 пожаров за сутки
02 ноября 2024
02 ноября 2024
В Свердловской области утром сгорели четыре садовых дома
27 октября 2024
27 октября 2024