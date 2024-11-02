В Свердловской области за октябрь произошло 687 пожаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно данным МЧС Свердловской области, за октябрь в регионе произошло 687 пожаров, из которых 275 возникли в жилом секторе. Пожарные спасли 73 человека, однако 24 человека погибли.Резонансным возгоранием МЧС региона назвало пожар на этой неделе в Нижнем Тагиле, который охватил кровлю административного здания на площади 200 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания было спасено семь человек.Кроме того, в последние двое суток в Свердловской области произошло 32 пожар.