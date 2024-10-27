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Ночью масштабно полыхал банный комплекс в Каменске-Уральском
Фото: МЧС по Свердловской области
Минувшей ночью не удалось расслабиться огнеборцам города Каменск-Уральский. С наступлением темноты их вызвали тушить банный комплекс, который в одной из местных деревень полыхнул очень уж масштабно.
Тревожный сигнал на пульт пожарной охраны города Каменск-Уральский поступил в ночь с 3 на 4 ноября из деревни Монастырка. Согласно сообщению, в районе улицы Добровольцев загорелся банный комплекс. Прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили, что огонь успел охватить 264 квадратных метра.
В борьбу с огненной стихией вступили 14 человек личного состава пожарной части. Водой со спецсредствами их обеспечивали четыре пожарные машины.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в пожаре пострадал один человек. О том, что это за человек и в каком сейчас состоянии, сведений пока нет.
Зато есть общая сводка происшествий от областного МЧС. Согласно ей, за сутки свердловским пожарным пришлось выезжать на 20 техногенных пожаров, 8 из которых произошли в жилых секторах. Наиболее крупные пожары вспыхивали в деревне Урусова Тавдинского городского округа (там сгорел частный дом), в посёлке Вогулка Первоуральского городского округа и в посёлке Покровское Артёмовского городского округа, где сгорела конюшня.
Тревожный сигнал на пульт пожарной охраны города Каменск-Уральский поступил в ночь с 3 на 4 ноября из деревни Монастырка. Согласно сообщению, в районе улицы Добровольцев загорелся банный комплекс. Прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили, что огонь успел охватить 264 квадратных метра.
В борьбу с огненной стихией вступили 14 человек личного состава пожарной части. Водой со спецсредствами их обеспечивали четыре пожарные машины.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в пожаре пострадал один человек. О том, что это за человек и в каком сейчас состоянии, сведений пока нет.
Зато есть общая сводка происшествий от областного МЧС. Согласно ей, за сутки свердловским пожарным пришлось выезжать на 20 техногенных пожаров, 8 из которых произошли в жилых секторах. Наиболее крупные пожары вспыхивали в деревне Урусова Тавдинского городского округа (там сгорел частный дом), в посёлке Вогулка Первоуральского городского округа и в посёлке Покровское Артёмовского городского округа, где сгорела конюшня.
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