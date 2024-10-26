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В Нижнем Тагиле автомобилист врезался в трубу, не увидев предупреждающих знаков
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Нижнем Тагиле произошла авария с участием автомобиля и трубы, которая каталась по проезжей части. Оказалось, там проводился ремонт, но водитель не увидел предупреждающих знаков, а трубу просто не заметил из-за того, что в это время было темно.
Авария произошла в минувшее воскресенье, 27 октября, в районе парка «Народный». Водитель винит в произошедшем организацию, которая там проводила ремонтные работы, и утверждает, что если бы там были предупреждающие знаки, то он был бы внимательнее. В самой компании утверждают, что информирующие знаки там были.
Телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил», публикующий кадры с места аварии, сообщает, что знаков в момент происшествия не было, но они появились спустя 40–60 минут после ДТП.
Авария произошла в минувшее воскресенье, 27 октября, в районе парка «Народный». Водитель винит в произошедшем организацию, которая там проводила ремонтные работы, и утверждает, что если бы там были предупреждающие знаки, то он был бы внимательнее. В самой компании утверждают, что информирующие знаки там были.
Телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил», публикующий кадры с места аварии, сообщает, что знаков в момент происшествия не было, но они появились спустя 40–60 минут после ДТП.
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