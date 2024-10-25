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В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не остался без пальца после игры на скалодроме
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме девятилетняя девочка зацепилась рукой об острый угол деревянных панелей, когда спрыгивала со скалодрома в «Манином Парке», в результате чего осталась без подушечки пальца на мизинце. Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре и СК.
Об инциденте сообщили в телеграм-канале «УРАЛLIVE». По его данным, после случившегося девочке пришлось пришить палец к ладони, чтобы он мог восстановиться.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку игровой площадке, где был расположен скалодром, в части соблюдения требования законодательства в сфере обеспечения безопасности площадок. Также ведомство намерено установить ответственного за игровую зону в парке.
Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего и параллельно ждёт результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы принимать решение в зависимости от того, насколько серьёзно пострадал ребёнок.
Об инциденте сообщили в телеграм-канале «УРАЛLIVE». По его данным, после случившегося девочке пришлось пришить палец к ладони, чтобы он мог восстановиться.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку игровой площадке, где был расположен скалодром, в части соблюдения требования законодательства в сфере обеспечения безопасности площадок. Также ведомство намерено установить ответственного за игровую зону в парке.
Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего и параллельно ждёт результаты судебно-медицинской экспертизы, чтобы принимать решение в зависимости от того, насколько серьёзно пострадал ребёнок.
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