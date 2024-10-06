Возрастное ограничение 18+
Десятки предложений снести дом Топоркова поступили в ходе обсуждений акта историко-культурной экспертизы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ходе общественных обсуждений акта государственной историко-культурной экспертизы (по итогам которой эксперт из Смоленска Ольга Знамина посчитала, что дом Топоркова не достоин быть включённым в реестр ОКН) поступило несколько десятков замечаний и предложений. Сводка предложений опубликована на сайте Свердлохранкультуры.
При этом более половины всех предложений сводились к тому, что дом Топоркова необходимо снести (хотя это не было предметом обсуждения). Кто направлял эти предложения, неизвестно — данные участников обсуждений не раскрываются.
«Очень огорчают такие здания в самом центре», «Хожу мимо него на работу каждый день, аж настроение портится» — таких и подобных им отзывов было оставлено более 30.
Пока Свердлохранкультура не сообщала об утверждении акта. Если госорган согласится с выводами эксперта, это облегчит снос здания, отреставрированного в 2019 году силами волонтёров «Том Сойер феста». При этом новый владелец здания, Максим Пузанков, заявлял корреспонденту Вечерних ведомостей, что дом Топоркова всего лишь ремонтируют.
При этом более половины всех предложений сводились к тому, что дом Топоркова необходимо снести (хотя это не было предметом обсуждения). Кто направлял эти предложения, неизвестно — данные участников обсуждений не раскрываются.
«Очень огорчают такие здания в самом центре», «Хожу мимо него на работу каждый день, аж настроение портится» — таких и подобных им отзывов было оставлено более 30.
Пока Свердлохранкультура не сообщала об утверждении акта. Если госорган согласится с выводами эксперта, это облегчит снос здания, отреставрированного в 2019 году силами волонтёров «Том Сойер феста». При этом новый владелец здания, Максим Пузанков, заявлял корреспонденту Вечерних ведомостей, что дом Топоркова всего лишь ремонтируют.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Эксперт из Санкт-Петербурга оспаривает невключение екатеринбургского Дома Топоркова в реестр ОКН
06 октября 2024
06 октября 2024
В выходные в Верхней Салде начался снос исторического здания
14 октября 2024
14 октября 2024
Более тысячи отелей Урала появились на Авито
09 октября 2024
09 октября 2024