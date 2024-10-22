Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке

– сказали в пресс-группе.

«Все три происшествия произошли в темное либо сумеречное время суток, когда кроссовый мотоцикл, не предназначенный для передвижения по дорогам, заметить сложно, так как он не оборудован световым оборудованием, обеспечивающим его видимость для автомобилистов, в связи с чем водители не смогли вовремя их заметить и не ожидали их появления»,