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Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Уже третья авария с участием подростков на кроссовом мотоцикле произошла с начала недели в Свердловской области. На этот раз в посёлке Билимбай Первоуральского района.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД, накануне 54-летний водитель Ford Focus при проезде перекрестка равнозначных дорог не пропустил детей на питбайке «Питон», которые по ПДД имели преимущество в движении. В результате водитель и его пассажир – оба 15-летние – в тяжёлом состоянии были госпитализированы в ДГКБ №9.
За день до этого похожее ДТП произошло в посёлке Горноуралський, где водитель Ford Focus не уступил дорогу юным мотоциклистам, что привело к ДТП. В результате оба байкера пострадали. Перед этой аварий ещё одна произошла в селе Тарасково – там дети перевернулись на мотоцикле, и как итог открытая черепно-мозговая травма у пассажира, ехавшего без мотошлема.
Там также добавили, что в соответствии с законом каждый юный мотоциклист был привлечён к ответственности. На родителей и родственник также составлены протоколы по части 3 статье 12.7 КоАП РФ (передача ТС лицу, не имеющему водительских прав). Материалы по каждой аварии автоинспекторы направили в ПДН для решения вопрос о привлечении взрослых к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее воспитание детей, и постановки несовершеннолетних на учёт.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД, накануне 54-летний водитель Ford Focus при проезде перекрестка равнозначных дорог не пропустил детей на питбайке «Питон», которые по ПДД имели преимущество в движении. В результате водитель и его пассажир – оба 15-летние – в тяжёлом состоянии были госпитализированы в ДГКБ №9.
За день до этого похожее ДТП произошло в посёлке Горноуралський, где водитель Ford Focus не уступил дорогу юным мотоциклистам, что привело к ДТП. В результате оба байкера пострадали. Перед этой аварий ещё одна произошла в селе Тарасково – там дети перевернулись на мотоцикле, и как итог открытая черепно-мозговая травма у пассажира, ехавшего без мотошлема.
«Все три происшествия произошли в темное либо сумеречное время суток, когда кроссовый мотоцикл, не предназначенный для передвижения по дорогам, заметить сложно, так как он не оборудован световым оборудованием, обеспечивающим его видимость для автомобилистов, в связи с чем водители не смогли вовремя их заметить и не ожидали их появления»,
– сказали в пресс-группе.
Там также добавили, что в соответствии с законом каждый юный мотоциклист был привлечён к ответственности. На родителей и родственник также составлены протоколы по части 3 статье 12.7 КоАП РФ (передача ТС лицу, не имеющему водительских прав). Материалы по каждой аварии автоинспекторы направили в ПДН для решения вопрос о привлечении взрослых к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее воспитание детей, и постановки несовершеннолетних на учёт.
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