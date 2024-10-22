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Два подростка перевернулись на мотоцикле в свердловском селе Тарасково
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё одно ДТП с участием подростков произошло в Свердловской области. Вчера, 21 октября, примерно в 16.50 в селе Тарасково в Новоуральском городском округе на мотоцикле перевернулись два подростка.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 16-лтений мотоциклист слишком сильно разогнался и не справился с управлением, вследствие чего перевернулся. В итоге серьёзно пострадал его 15-летний пассажир. В момент аварии он без мотошлема. Его с открытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу.
У мотоцикла, на котором они перевернулись, мощность была 250 кубических сантиметров. Для езды на таком байке нужно иметь категорию «А», которой у юноши не было. В разговоре с сотрудниками ГИБДД парень объяснил, что на мотоцикле ездил как его отец, так и он сам с разрешения, но в этот раз он взял байк без согласия родителя.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 16-лтений мотоциклист слишком сильно разогнался и не справился с управлением, вследствие чего перевернулся. В итоге серьёзно пострадал его 15-летний пассажир. В момент аварии он без мотошлема. Его с открытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу.
У мотоцикла, на котором они перевернулись, мощность была 250 кубических сантиметров. Для езды на таком байке нужно иметь категорию «А», которой у юноши не было. В разговоре с сотрудниками ГИБДД парень объяснил, что на мотоцикле ездил как его отец, так и он сам с разрешения, но в этот раз он взял байк без согласия родителя.
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