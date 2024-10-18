Под Нижнем Тагилом неизвестный водитель сбил двух подростков на питбайке и убежал





– рассказали в пресс-группе. «Известно, что несовершеннолетние находились на прогулке с разрешения родителей, о том, что дети, будут кататься на питбайке законные представили не знали. Установлено что, питбайк приобретен дедушкой одного из подростков, в подарок, первоначальные навыки управления мототехникой подросток получил именно от него. Родители знали о его навыках вождения и запрещали управлять питбайком без их отсутствия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 21 октября, около 21.00 под Нижним Тагилом в посёлке Горноуралський водитель Ford Focus сбил двух подростков 17 и 13 лет, катавшихся на питбайке, и скрылся с места ДТП.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём спортивного мотоцикла был 13-летний мальчик. Вместе с ним катался 17-летний друг. По предварительным данным, водитель Ford Focus при повороте налево должен был пропустить питбайк, но не сделал этого, вследствие чего сбил подростков. После этого, как заявляется, покинул место аварии, вероятно, решив бросить свою автомобилю.Дети же получили травмы, с которыми их потом увезли в Детскую центральную городскую больницу №3 Нижнего Тагила.Сейчас водителя машины ищут. Однако к ребятам тоже появились вопросы. Мощность питбайка, на котором они катались, составила 125 кубических сантиметров. В мотошлеме был только один мальчик. Другая экипировка у них отсутствовала.Информацию об аварии передали в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка.В управлении ГИБДД родителям рекомендуют ограничить доступ подростков к имеющейся в собственности технике, а также ключам от нее, в целях и сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних. Также автоинспекторы советуют откладывать подарки в виде мототехники до тех пор, пока у ребёнка не появится возможность сдать на категорию «М» или «А,А1», дающего право управления мопедами, скутерами и питбайками.