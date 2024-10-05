В Свердловской области вчера вечером произошли три крупных пожара

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12 октября в Свердловской области вечером произошли три крупных пожара. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.Первый инцидент произошёл в 21:11 в Нижнем Тагиле, на улице Яблонева. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, огонь повредил кровлю, перекрытие и перегородки частного жилого дома и надворных построек. Для ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Огненные очаги удалось локализовать в 21:39, а открытое горение ликвидировали к 21:54. Полная проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:59.Следующий пожар произошёл в 22:50 в поселке Нейво-Шайтанский, Алапаевском муниципальном образовании, на улице Советская. Здесь сгорели частный дом и надворные постройки на площади 110 квадратных метров. В тушении участвовали четыре единицы техники и 15 человек, включая добровольную пожарную дружину посёлка. Локализовать огонь удалось к 23:50, а его полная ликвидация произошла в 01:30, после чего работа по разбору конструкций завершилась в 04:33.Третий пожар был зафиксирован в Кушве, на улице Ленина, в 23:26. Здесь пламя охватило 350 квадратных метров, сгорели частный жилой дом и надворные постройки, повреждены стены и кровля частного жилого дома. Для борьбы с огнём были привлечены шесть единиц техники и 16 спасателей. Огонь был локализован в 02:00, а открытое горение ликвидировано в 03:40. Полная проливка и разбор конструкций завершились в 06:30.