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В Екатеринбурге три человека пострадали в ДТП на Малышева, водитель Porsche скрылся с места аварии
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ночь на 13 октября в центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадали три человека. По данным ГИБДД Свердловской области, авария случилась на улице Малышева, 31 в 00:40.
Водитель автомобиля Hyundai, нарушив правила перестроения, столкнулся с Porsche, который двигался по левому ряду. В результате происшествия водитель Hyundai и его пассажирка, а также пассажир Porsche были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщает ГИБДД, водитель Porsche скрылся с места ДТП, и в настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции.
Со слов очевидца, проходившего мимо во время происшествия, в момент аварии в клубе «Американка», расположенном неподалёку, проходил рейд с участием Добровольной народной дружины (ДНД). Также на видео, которое есть в распоряжении редакции, видно, как мужчину, предположительно убегавшего с места аварии с чем-то похожим на номерной знак машины, задержали мужчины с надписями «ДНД» на куртках. Однако, по данным ГИБДД, мужчина не задержан и его ищут. Был ли это тот самый водитель, и почему его отпустили дружинники, неизвестно.
Некоторые СМИ пишут о том, что водителем Porsche мог быть друг криминального авторитета. Сам же авторитет, по данным СМИ, находится за городом.
Водитель автомобиля Hyundai, нарушив правила перестроения, столкнулся с Porsche, который двигался по левому ряду. В результате происшествия водитель Hyundai и его пассажирка, а также пассажир Porsche были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщает ГИБДД, водитель Porsche скрылся с места ДТП, и в настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции.
Со слов очевидца, проходившего мимо во время происшествия, в момент аварии в клубе «Американка», расположенном неподалёку, проходил рейд с участием Добровольной народной дружины (ДНД). Также на видео, которое есть в распоряжении редакции, видно, как мужчину, предположительно убегавшего с места аварии с чем-то похожим на номерной знак машины, задержали мужчины с надписями «ДНД» на куртках. Однако, по данным ГИБДД, мужчина не задержан и его ищут. Был ли это тот самый водитель, и почему его отпустили дружинники, неизвестно.
Некоторые СМИ пишут о том, что водителем Porsche мог быть друг криминального авторитета. Сам же авторитет, по данным СМИ, находится за городом.
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