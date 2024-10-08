В Каменске-Уральском младенец пострадал в серьёзной автоаварии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне днём в городе Каменск-Уральский случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и одной многоэтажки. К сожалению, без пострадавших не обошлось, и среди них ей совсем маленький ребёнок.Столкновение автомобилей «Ниссан Альмера» и «Шевроле Круз» произошло 7 октября на перекрёстке улиц Уральская и Попова. Виновником аварии пока — до окончания всех проверок — называют 39-летний водитель «Ниссана», который, вопреки правилам, не уступил преимущество в движении второй машине. В результате его иномарка протаранила не только «Шевроле», но и здание многоэтажного дома, в который она въехала после столкновения.Люди, сидевшие в «Ниссане», в итоге оказались в больнице. Это и сам водитель, и его 37-летняя пассажирка, а хуже того — шестимесячная девочка, избежавшая тяжёлых травм (а, возможно, и гибели) только потому, что перевозилась как положено, в специальном детском кресле.Про водителя «Ниссана» Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что стаж вождения у него 18 лет и за нарушения ПДД он ранее не привлекался. В отличие от водителя «Шевроле», который за 13 лет вождения был привлечён 28 раз.