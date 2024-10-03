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Четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском
Фото: МЧС
Крупный пожар в Артёмовском унёс жизни четырёх человек. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале МЧС России.
Известно, что огонь на площади 173 квадратных метров поглотил баню и два жилых дома вместе с надворными постройками, где при тушении огнеборцы обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка.
На данный момент пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 16 специалистов МЧС и 4 единицы техники.
Известно, что огонь на площади 173 квадратных метров поглотил баню и два жилых дома вместе с надворными постройками, где при тушении огнеборцы обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка.
«По предварительной информации дознавателя, пожар начался с дымохода печи бани и распространился на жилые дома»,
– говорят спасатели.
На данный момент пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 16 специалистов МЧС и 4 единицы техники.
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