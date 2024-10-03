Четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском

Сотрудник свердловского ГУФСИН застрелил свою коллегу по СИЗО. Спустя 8 лет ему вынесли приговор за разглашение гостайны

Также его признали виновным в получении взятки, превышении полномочий и убийстве. Тело убитой при этом так и не нашли