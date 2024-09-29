Два частных дома сгорели на Уралмаше

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Екатеринбурге в Верхнем переулке вспыхнул крупный пожар площадью 400 квадратных метров. В результате сгорели два частных дома.Как сообщили в МЧС, в пожаре полностью сгорел частный нежилой и наполовину жилой дом.Информация о пожаре поступила диспетчеру в 22.45, но локализовать огонь удалось лишь в 00.17, и потушить – в 00.52. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 04.40. В тушении были задействованы 21 специалист МЧС и 8 единиц техники.