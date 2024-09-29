Возрастное ограничение 18+
Два частных дома сгорели на Уралмаше
Фото: Владислав Постников
Накануне вечером в Екатеринбурге в Верхнем переулке вспыхнул крупный пожар площадью 400 квадратных метров. В результате сгорели два частных дома.
Как сообщили в МЧС, в пожаре полностью сгорел частный нежилой и наполовину жилой дом.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 22.45, но локализовать огонь удалось лишь в 00.17, и потушить – в 00.52. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 04.40. В тушении были задействованы 21 специалист МЧС и 8 единиц техники.
Как сообщили в МЧС, в пожаре полностью сгорел частный нежилой и наполовину жилой дом.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 22.45, но локализовать огонь удалось лишь в 00.17, и потушить – в 00.52. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 04.40. В тушении были задействованы 21 специалист МЧС и 8 единиц техники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхнем Тагиле сгорел частный дом: найдены двое погибших
29 сентября 2024
29 сентября 2024