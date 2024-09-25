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Глава СК потребовал доклад по первоуральской школе, где из окна выпал семиклассник
Фото: Владислав Постников
Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался первоуральской школой №5, где учащиеся «выходили» из школы через окно второго этажа.
Напомним, что в результате такого небезопасного развлечения пострадал семиклассник. Он упал на спину и, по предварительным данным, получил компрессионный перелом позвоночника. Теперь образовательное учреждение проверяют представители свердловских СК и прокуратуры.
Доклад о ходе проверки следователей также затребовал глава ведомства. Об этом сообщает Следком.
Напомним, что в результате такого небезопасного развлечения пострадал семиклассник. Он упал на спину и, по предварительным данным, получил компрессионный перелом позвоночника. Теперь образовательное учреждение проверяют представители свердловских СК и прокуратуры.
Доклад о ходе проверки следователей также затребовал глава ведомства. Об этом сообщает Следком.
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