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В первоуральской школе семиклассник упал с третьего этажа
Фото: Владислав Постников
В первоуральской школе №5 ученик, предположительно, седьмого класса упал с высоты третьего этажа. По словам очевидцев, ребёнок упал на спину и не смог встать.
Об этом сообщает «Инцидент Первоуральск». Произошедшее снимали на телефоны одноклассники. По данным ресурса, дети нарочно «выпадывали» из школьных окон, но один упал неудачно. Судя по кадрам, для школьников это стало чем-то вроде развлечения на перемене.
Известно, что пострадавшего ребёнка увезли в больницу.
Об этом сообщает «Инцидент Первоуральск». Произошедшее снимали на телефоны одноклассники. По данным ресурса, дети нарочно «выпадывали» из школьных окон, но один упал неудачно. Судя по кадрам, для школьников это стало чем-то вроде развлечения на перемене.
Известно, что пострадавшего ребёнка увезли в больницу.
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