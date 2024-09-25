СК и прокуратура заинтересовались в первоуральской школе, где пострадал ученик после падения из окна

– сообщили в прокуратуре.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма, в том числе по установке блокирующих устройств на окнах»,