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СК и прокуратура заинтересовались в первоуральской школе, где пострадал ученик после падения из окна

16.24 Среда, 25 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
СК и прокуратура проверяют школу №5, в которой дети намеренно падали из школьных окон на перемене. Во время такого сомнительного развлечения пострадал семиклассник, упавший на спину.

По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл сегодня, 25 сентября, в 10.30, выпал из окна второго этажа. Теперь представители ведомства выясняют, почему на окнах отсутствовали блокирующие устройства.

Ранее сообщалось, что ребёнок выпал с третьего этажа.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма, в том числе по установке блокирующих устройств на окнах»,

– сообщили в прокуратуре.


Также ведомство запросило документы из больницы, чтобы узнать, насколько серьёзно пострадал мальчик. По неподтверждённой информации, у ребёнка компрессионный перелом позвоночника.

Следователи сейчас проверяют образовательное учреждение на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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