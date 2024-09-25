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СК и прокуратура заинтересовались в первоуральской школе, где пострадал ученик после падения из окна
Фото: Владислав Постников
СК и прокуратура проверяют школу №5, в которой дети намеренно падали из школьных окон на перемене. Во время такого сомнительного развлечения пострадал семиклассник, упавший на спину.
По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл сегодня, 25 сентября, в 10.30, выпал из окна второго этажа. Теперь представители ведомства выясняют, почему на окнах отсутствовали блокирующие устройства.
Ранее сообщалось, что ребёнок выпал с третьего этажа.
Также ведомство запросило документы из больницы, чтобы узнать, насколько серьёзно пострадал мальчик. По неподтверждённой информации, у ребёнка компрессионный перелом позвоночника.
Следователи сейчас проверяют образовательное учреждение на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).
По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл сегодня, 25 сентября, в 10.30, выпал из окна второго этажа. Теперь представители ведомства выясняют, почему на окнах отсутствовали блокирующие устройства.
Ранее сообщалось, что ребёнок выпал с третьего этажа.
«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма, в том числе по установке блокирующих устройств на окнах»,
– сообщили в прокуратуре.
Также ведомство запросило документы из больницы, чтобы узнать, насколько серьёзно пострадал мальчик. По неподтверждённой информации, у ребёнка компрессионный перелом позвоночника.
Следователи сейчас проверяют образовательное учреждение на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).
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