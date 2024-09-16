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На Уралмаше «Тойота» столкнулась с автобусом
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров – Кировградская пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с «Тойотой». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки.
По предварительным данным, авария произошла по водителя автобус, который, проигнорировав «красный», выехал на перекресток, где столкнулся с поворачивающей налево «Тойотой». Известно, что в результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в салоне иномарки. Пассажиры ПАЗа, коих было 30 человек, не пострадали.
На месте ДТП работают инспекторы ДПС по установлению причин и последствий автоаварии. По факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили в городской ГИБДД.
По предварительным данным, авария произошла по водителя автобус, который, проигнорировав «красный», выехал на перекресток, где столкнулся с поворачивающей налево «Тойотой». Известно, что в результате ДТП пострадал ребёнок, находившийся в салоне иномарки. Пассажиры ПАЗа, коих было 30 человек, не пострадали.
На месте ДТП работают инспекторы ДПС по установлению причин и последствий автоаварии. По факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили в городской ГИБДД.
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