На перегоне Решёты — Хрустальная погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл сегодня, 23 сентября, на перегоне между станциями Решёты и Хрустальная. Там оборвало провода, а когда прибыла бригада для устранения неполадок, ударом тока убило человека.Погибший — начальник района контактной сети. Он пытался восстановить оборванную электролинию, но попал под мощное напряжение контактной сети. От полученной электротравмы он скончался на месте.О произошедшей трагедии сообщила Государственная инспекция труда в Свердловской области. Ведомство пояснило, что участок, на котором случилось несчастье, относится к Свердловской дистанции электроснабжения — Свердловской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго, филиала ОАО «РЖД». Сотрудники Госинспекции приступили к проверке обстоятельств ЧП.