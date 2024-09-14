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На перегоне Решёты — Хрустальная погиб человек
Фото: Вечерние Ведомости
Несчастный случай со смертельным исходом произошёл сегодня, 23 сентября, на перегоне между станциями Решёты и Хрустальная. Там оборвало провода, а когда прибыла бригада для устранения неполадок, ударом тока убило человека.
Погибший — начальник района контактной сети. Он пытался восстановить оборванную электролинию, но попал под мощное напряжение контактной сети. От полученной электротравмы он скончался на месте.
О произошедшей трагедии сообщила Государственная инспекция труда в Свердловской области. Ведомство пояснило, что участок, на котором случилось несчастье, относится к Свердловской дистанции электроснабжения — Свердловской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго, филиала ОАО «РЖД». Сотрудники Госинспекции приступили к проверке обстоятельств ЧП.
Погибший — начальник района контактной сети. Он пытался восстановить оборванную электролинию, но попал под мощное напряжение контактной сети. От полученной электротравмы он скончался на месте.
О произошедшей трагедии сообщила Государственная инспекция труда в Свердловской области. Ведомство пояснило, что участок, на котором случилось несчастье, относится к Свердловской дистанции электроснабжения — Свердловской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго, филиала ОАО «РЖД». Сотрудники Госинспекции приступили к проверке обстоятельств ЧП.
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