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Стена дома рухнула на тротуар у детского сада имени Александра Невского в Екатеринбурге
Фото: «Штаб Берёзовая роща»
Фрагмент наружной кирпичной кладки стены 10-этажной секции 12-этажного дома по улице Академика Вонсовского, 75 обрушился сегодня на тротуар, чем сильно напугал местных жителей. Жильцы предположили, что кладка обрушилась из-за сильного ветра.
На первом этаже здания, у которого обрушилась часть фасада, находится частный детский сад имени Александра Невского – кирпичи сейчас лежат в нескольких метрах от его входа. По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Обошлось повреждением элементов благоустройства — в частности, был сильно повреждён металлический забор.
Согласно открытой информации, дом на Вонсовского, 75 (ЖК «Вонсовского – Мехренцева») был сдан 10 лет назад — в 2014 году. Застройщиком выступали структуры «Атомстройкомплекса», а управляющей компанией сейчас является ООО «УЖК Территория-Запад». В компании пока никак не комментировали инцидент.
Это уже не первый случай, когда у новостроек в Екатеринбурге обрушивается фасад — в октябре 2019 года рухнула часть кирпичной кладки 25-этажки на Вилонова, 24. Дому на тот момент было 9 лет, застройщиком выступал тот же «Атомстройкомплекс». А в октябре 2012 года огромный кусок штукатурки рухнул с фасада ЖК «Маяковский парк» в переулке Базовом — его застройщиком была «Корпорация Маяк», а дому на тот момент было всего 4 года.
«Это просто ужас, детский сад рядом, детская площадка. Хорошо, что никто не пострадал»,
— пишут местные жители.
На первом этаже здания, у которого обрушилась часть фасада, находится частный детский сад имени Александра Невского – кирпичи сейчас лежат в нескольких метрах от его входа. По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Обошлось повреждением элементов благоустройства — в частности, был сильно повреждён металлический забор.
Согласно открытой информации, дом на Вонсовского, 75 (ЖК «Вонсовского – Мехренцева») был сдан 10 лет назад — в 2014 году. Застройщиком выступали структуры «Атомстройкомплекса», а управляющей компанией сейчас является ООО «УЖК Территория-Запад». В компании пока никак не комментировали инцидент.
Фото: «Штаб Берёзовая роща»
Это уже не первый случай, когда у новостроек в Екатеринбурге обрушивается фасад — в октябре 2019 года рухнула часть кирпичной кладки 25-этажки на Вилонова, 24. Дому на тот момент было 9 лет, застройщиком выступал тот же «Атомстройкомплекс». А в октябре 2012 года огромный кусок штукатурки рухнул с фасада ЖК «Маяковский парк» в переулке Базовом — его застройщиком была «Корпорация Маяк», а дому на тот момент было всего 4 года.
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