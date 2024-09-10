Повреждённый шланг назвали причиной взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила

– рассказывает источник издания.

«Дети почувствовали запах газа. Пошли на кухню проверять плиту. Начали крутить конфорки. Все указывает на то, что была вызвана искра. И прогремел взрыв. Шланг износился, газ заполнил квартиру за 2-3 часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы. Дети из квартиры № 2 получили серьезные ожоги»,