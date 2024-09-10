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Повреждённый шланг назвали причиной взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила
Фото: Вячеслав Васенин
Причиной трагедии в Нижнем Тагиле, где после взрыва газа обрушилась половина пятиэтажного дома на Сибирской, 81, назвали повреждённый шланг.
Такую версию озвучил источник екатеринбургской «Комсомольской правды», который знаком с ходом расследования. По его словам, следствие считает, что взрыв случился в квартире №2, в которой находилась 12-летняя пятиклассница Полина. Сообщается, что именно она рассказала о случившемся, когда её только достали из-под завалов. Позже стало известно, что девочка скончалась, пробыв в коме 28 дней. С ней в той самой квартире находились ещё трое детей – все они погибли под завалами.
Ранее отец другой погибшей девочки рассказал свою версию произошедшего. Он не верит в версию со взрывом бытового газа, также он выражал мнение, что газовики не виноваты в трагедии.
Напомним, в результате трагедии погибло 11 человек, из которых 6 – были детьми.
Такую версию озвучил источник екатеринбургской «Комсомольской правды», который знаком с ходом расследования. По его словам, следствие считает, что взрыв случился в квартире №2, в которой находилась 12-летняя пятиклассница Полина. Сообщается, что именно она рассказала о случившемся, когда её только достали из-под завалов. Позже стало известно, что девочка скончалась, пробыв в коме 28 дней. С ней в той самой квартире находились ещё трое детей – все они погибли под завалами.
«Дети почувствовали запах газа. Пошли на кухню проверять плиту. Начали крутить конфорки. Все указывает на то, что была вызвана искра. И прогремел взрыв. Шланг износился, газ заполнил квартиру за 2-3 часа. Он был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы. Дети из квартиры № 2 получили серьезные ожоги»,
– рассказывает источник издания.
Ранее отец другой погибшей девочки рассказал свою версию произошедшего. Он не верит в версию со взрывом бытового газа, также он выражал мнение, что газовики не виноваты в трагедии.
Напомним, в результате трагедии погибло 11 человек, из которых 6 – были детьми.
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