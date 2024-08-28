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Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле возросло до 11
Фото: Вечерние ведомости
Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле возросло до 11.
В одной из больниц Екатеринбурга скончалась 12-летняя Полина А., которую извлекли из-под завалов и которая пробыла в коме 28 дней, сообщает издание TagilCity.
Таким образом, на данный момент среди погибших в результате обрушения более половины – 6 человек – это дети.
Напомним, 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле в результате взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома.
В одной из больниц Екатеринбурга скончалась 12-летняя Полина А., которую извлекли из-под завалов и которая пробыла в коме 28 дней, сообщает издание TagilCity.
Таким образом, на данный момент среди погибших в результате обрушения более половины – 6 человек – это дети.
Напомним, 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле в результате взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома.
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