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Отец погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочки назвал свою версию трагедии
Фото: Вячеслав Васенин
Отец одной из погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочек считает, что газовики не виноваты в трагедии. По его мнению, подвале дома что-то ремонтировали.
Как рассказал изданию Е1, отец погибшей школьницы, в течение полутора месяцев в их подъезде была открыта дверь в подвал, где, как полагали жильцы дома, шёл ремонт. В другое время, с его слов, на двери висел навесной замок, и чтобы попасть в подвал, нужно было обращаться в управляющую компанию.
«Спасатели, которые там были, сказали: "Ну какой это взрыв газа? Мы видели, что такое взрыв газа. Это максимум дверь передняя может вылететь". А у нас, получается, рухнула вся лестница, видимо под лестницей что-то было. У первого подъезда задняя стенка вся была выбита. Ну как, если это взрыв бытового газа? Это бы лицевая сторона больше пострадала, а тут, наоборот, получается, зад дома пострадал», – рассказал родитель, заявив, что никто из жильцов не верит в версию со взрывом бытового газа.
Отец также заверил, что если бы дети почувствовали запах газа, то позвонили бы родителям и рассказали, поэтому он не доверяет тому, что говорят про взрыв в квартире на втором этаже. Мужчина также считает, что работники газовой службы, которых задержали, не виноваты в произошедшем. В следственном комитете и МЧС не стали комментировать эту версию.
Напомним, мастеру и двоим слесарям газовой службы, которые обслуживали обрушившийся от взрыва газа пятиэтажный дом на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, предъявили обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как рассказал изданию Е1, отец погибшей школьницы, в течение полутора месяцев в их подъезде была открыта дверь в подвал, где, как полагали жильцы дома, шёл ремонт. В другое время, с его слов, на двери висел навесной замок, и чтобы попасть в подвал, нужно было обращаться в управляющую компанию.
«Спасатели, которые там были, сказали: "Ну какой это взрыв газа? Мы видели, что такое взрыв газа. Это максимум дверь передняя может вылететь". А у нас, получается, рухнула вся лестница, видимо под лестницей что-то было. У первого подъезда задняя стенка вся была выбита. Ну как, если это взрыв бытового газа? Это бы лицевая сторона больше пострадала, а тут, наоборот, получается, зад дома пострадал», – рассказал родитель, заявив, что никто из жильцов не верит в версию со взрывом бытового газа.
Отец также заверил, что если бы дети почувствовали запах газа, то позвонили бы родителям и рассказали, поэтому он не доверяет тому, что говорят про взрыв в квартире на втором этаже. Мужчина также считает, что работники газовой службы, которых задержали, не виноваты в произошедшем. В следственном комитете и МЧС не стали комментировать эту версию.
Напомним, мастеру и двоим слесарям газовой службы, которые обслуживали обрушившийся от взрыва газа пятиэтажный дом на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, предъявили обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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