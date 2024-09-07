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В Екатеринбурге Kia протаранила пассажирский «Паз»

17.15 Понедельник, 9 сентября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Новинская и Титова 24-летний водитель на Kia протаранил «Паз» – автобус 52-го маршрута «Елизавет-Академический».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу. В результате ДТП пострадали пассажир и кондуктор автобуса. Их увезли на скорой. Всего в момент столкновения в салоне «Паза» было 15 пассажиров.

По результатам проведенного освидетельствования оба водителя трезвы. По факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили в областном УГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:02 Возле радиовышки на Московской горке советуют не парковаться екатеринбуржцам с завтрашнего дня
18:53 Против уволенного ректора РГППУ возбудили уголовное дело
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