В Екатеринбурге Kia протаранила пассажирский «Паз»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Новинская и Титова 24-летний водитель на Kia протаранил «Паз» – автобус 52-го маршрута «Елизавет-Академический».По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу. В результате ДТП пострадали пассажир и кондуктор автобуса. Их увезли на скорой. Всего в момент столкновения в салоне «Паза» было 15 пассажиров.По результатам проведенного освидетельствования оба водителя трезвы. По факту происшествия полиция проводит проверку, сообщили в областном УГИБДД.