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С 2008 года на пути екатеринбургского метрополитена упало 13 человек
Фото: Владислав Постников
После двух случаев падений людей на станциях метро за очень короткий промежуток времени в Екатеринбургском метрополитене собрали статистику по подобным случаям, начиная с 2008 года.
Оказалось, за это время на пути упало всего 13 человек, из которых 3 погибли – падения на станции «Площадь 1905 года» 10 апреля 2023 года, 30 июня 2024 года (человек остался жив, но позже скончался в больнице) и 28 августа 2024 года. В остальных случаях удалось избежать трагедии.
Больше всего падений произошло в 2023 году. Тогда на пути метрополитена упало 4 пассажира. Также чаще всего люди падали на станции «Площадь 1905 года» – 4 случая. И больше всего инцидентов с падениями приключилось с составом 2855-2856. Под него попало 4 пассажира, рассказали в телеграм-канале «Подземка Екатеринбурга».
Напомним, вчера, 4 сентября, на станции «Уральская» на пути упала женщина. Она отделалась ушибами. И ровно за неделю до этого, 28 августа, на «Площади 1905 года» под поезд попал парень. Его зажало межу вагоном и платформой.
Оказалось, за это время на пути упало всего 13 человек, из которых 3 погибли – падения на станции «Площадь 1905 года» 10 апреля 2023 года, 30 июня 2024 года (человек остался жив, но позже скончался в больнице) и 28 августа 2024 года. В остальных случаях удалось избежать трагедии.
Больше всего падений произошло в 2023 году. Тогда на пути метрополитена упало 4 пассажира. Также чаще всего люди падали на станции «Площадь 1905 года» – 4 случая. И больше всего инцидентов с падениями приключилось с составом 2855-2856. Под него попало 4 пассажира, рассказали в телеграм-канале «Подземка Екатеринбурга».
Напомним, вчера, 4 сентября, на станции «Уральская» на пути упала женщина. Она отделалась ушибами. И ровно за неделю до этого, 28 августа, на «Площади 1905 года» под поезд попал парень. Его зажало межу вагоном и платформой.
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