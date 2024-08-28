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В метро Екатеринбурга на пути вновь упал человек
Фото: Подземка Екатеринбурга
В метро Екатеринбурге на пути упал снова человек, но, на этот раз, обошлось без трагедии. Инцидент случился на станции Уральская.
По данным неофициального телеграм-канала екатеринбургского метрополитена, поезд остановился в туннеле, заехав на станцию лишь одним вагоном. Через него же из поезда выпустили пассажиров. В связи со случившемся движение поездов от станции Динамо до станции проспект Космонавтов временно приостановили, но на данный момент оно снова запущено.
Упавшим человеком оказалась женщина. По предварительной информации, она отделалась ушибами.
Напомним, ровно семь дней назад на Площади 1905 года между поездом и платформой зажало парня. К сожалению, тот случай оказался смертельным. Горожане также обратили внимание, что молодой человек погиб под составом 2856. Он же сегодня оказался на станции, где на пути упала женщина.
По данным неофициального телеграм-канала екатеринбургского метрополитена, поезд остановился в туннеле, заехав на станцию лишь одним вагоном. Через него же из поезда выпустили пассажиров. В связи со случившемся движение поездов от станции Динамо до станции проспект Космонавтов временно приостановили, но на данный момент оно снова запущено.
Упавшим человеком оказалась женщина. По предварительной информации, она отделалась ушибами.
Напомним, ровно семь дней назад на Площади 1905 года между поездом и платформой зажало парня. К сожалению, тот случай оказался смертельным. Горожане также обратили внимание, что молодой человек погиб под составом 2856. Он же сегодня оказался на станции, где на пути упала женщина.
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