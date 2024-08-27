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Школьники в Екатеринбурге чаще всего получают травмы во время игр с одноклассниками
Фото: Вечерние ведомости
Самые частые травмы екатеринбургских школьников – это ушибы и ссадины, треть получает травмы во время игр с одноклассниками. Об этом сообщают аналитики «АльфаСтрахования».
По данным аналитиков, 36% учеников получают травмы на переменах, 30% – , на уроках физкультуры, и 19% - в группе продленного дня.
В 29% случаях дети получают переломы, сотрясения мозга – в 21%, в 32% случаях это ссадины и ушибы.
«Несмотря на существующие в школах правила поведения, ограничения на активные игры и бег по коридорам на переменах, дети несомненно умудряются травмироваться в самых непредсказуемых ситуациях. С началом учебного года нагрузка на медиков кратно возрастает. Поэтому страховой полис особенно пригодится родителям детей младших и средних классов, а также старшеклассников, увлекающихся спортом или активным времяпрепровождением», — рассказал Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».
По данным аналитиков, 36% учеников получают травмы на переменах, 30% – , на уроках физкультуры, и 19% - в группе продленного дня.
В 29% случаях дети получают переломы, сотрясения мозга – в 21%, в 32% случаях это ссадины и ушибы.
«Несмотря на существующие в школах правила поведения, ограничения на активные игры и бег по коридорам на переменах, дети несомненно умудряются травмироваться в самых непредсказуемых ситуациях. С началом учебного года нагрузка на медиков кратно возрастает. Поэтому страховой полис особенно пригодится родителям детей младших и средних классов, а также старшеклассников, увлекающихся спортом или активным времяпрепровождением», — рассказал Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».
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