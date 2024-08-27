В летевшем в Екатеринбург самолёте умерла девушка

– сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В 03.12 одна из пассажирок почувствовала резкое ухудшение состояние здоровья. Экипаж оказал ей первую помощь, а командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку. В 03.47 самолет приземлился в аэропорту Казани, где у трапа ждала машина "скорой помощи". Бригада врачей поднялась на борт и провела комплекс реанимационных процедур, однако девушка, к сожалению, скончалась. На борту также находился наряд полиции и судмедэксперты. Пассажиров рейса доставили в здание аэровокзала»,