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В летевшем в Екатеринбург самолёте умерла девушка
Фото: Андрей Гоголев
В самолёте авиакомпании Smartavia, летевшем из Екатеринбурга в Москву умерла 27-летняя девушка. По данным СМИ, ей стало плохо уже после того, как борт поднялся в воздух.
По некоторым данным, у неё пошла изо рта кровь. Капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Казани, но к тому моменту, когда самолёт приземлился, девушка, как сообщается, уже была мертва. Эту информацию подтвердили в Минздраве Татарстана, аэропорту Казани и в следственном управлении на транспорте.
Накануне.ру пишет, что она летела с мужем и ребёнком.
После случившегося авиалайнер смог покинуть аэропорт Казани в 07.18.
По некоторым данным, у неё пошла изо рта кровь. Капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Казани, но к тому моменту, когда самолёт приземлился, девушка, как сообщается, уже была мертва. Эту информацию подтвердили в Минздраве Татарстана, аэропорту Казани и в следственном управлении на транспорте.
Накануне.ру пишет, что она летела с мужем и ребёнком.
«В 03.12 одна из пассажирок почувствовала резкое ухудшение состояние здоровья. Экипаж оказал ей первую помощь, а командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку. В 03.47 самолет приземлился в аэропорту Казани, где у трапа ждала машина "скорой помощи". Бригада врачей поднялась на борт и провела комплекс реанимационных процедур, однако девушка, к сожалению, скончалась. На борту также находился наряд полиции и судмедэксперты. Пассажиров рейса доставили в здание аэровокзала»,
– сообщили в пресс-службе авиакомпании.
После случившегося авиалайнер смог покинуть аэропорт Казани в 07.18.
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