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Жилой дом обстреляли на улице Шевелёва в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге на улице Шевелёва (ВИЗ) обстреляли жилой дом. Пули попали в окна как минимум на двух этажах – 10-м и 11-м, сообщил читатель Вечерних ведомостей. На место прибыли полицейские.
Пневматическое это было оружие или боевое, пока неизвестно.
Вероятными причинами стрельбы жильцы дома называют проблемы в бизнесе владельца одной из квартир, у которого накопились долги.
Пневматическое это было оружие или боевое, пока неизвестно.
Вероятными причинами стрельбы жильцы дома называют проблемы в бизнесе владельца одной из квартир, у которого накопились долги.
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