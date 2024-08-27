Жилой дом обстреляли на улице Шевелёва в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Шевелёва (ВИЗ) обстреляли жилой дом. Пули попали в окна как минимум на двух этажах – 10-м и 11-м, сообщил читатель Вечерних ведомостей. На место прибыли полицейские.Пневматическое это было оружие или боевое, пока неизвестно.Вероятными причинами стрельбы жильцы дома называют проблемы в бизнесе владельца одной из квартир, у которого накопились долги.