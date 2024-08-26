Накануне вечером на территории Богословского алюминиевого завода погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске на территории промплощадки Богословского алюминиевого завода погиб рабочий. По некоторым сведениям, перед смертью он успел спасти товарища.Трагедия на Богословском алюминиевом заводе произошла в понедельник вечером во время технологических операций по очистке промывателя. Разрушился сварной шов и на двух рабочих обрушился шлам — отходы производственного процесса в виде пыли, грязи и мелкого порошка. При этом, по некоторым свидетельствам, 45-летний Алексей успел оттолкнуть своего коллегу, но сам при этом погиб под многотонной массой. У погибшего осталась жена и двое детей.В Краснотурьинске ведётся расследование данного происшествия. Руководство завода пообещала оказать материальную помощь и необходимую поддержку семье погибшего сотрудника, — пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».К слову, предприятие цветной металлургии Богословский алюминиевый завод принадлежит корпорации «Русал». Свою историю завод отсчитывает с Дня Победы — 9 мая 1945 года здесь была выпущена первая партия алюминия.