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После трагедии в Нижнем Тагиле задержали трёх работников газовой службы
Фото: Вячеслав Васенин
После обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле задержали трёх работников газового хозяйства «Газэкс». Это произошло накануне.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на свой источник, близкий к следствию, 5 августа следственным комитетом были задержаны три слесаря «Газэкса». В ближайшее время им хотят предъявить обвинение по статье 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Официально в СК задержание газовиков не комментировали.
Напомним, что сразу после обрушения дома в «Газэкс» заявили, что их сотрудники не проводили никаких работ в день трагедии. До этого очевидцы сообщали, что незадолго до взрыва видели людей в одежде специалистов газовой службы.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на свой источник, близкий к следствию, 5 августа следственным комитетом были задержаны три слесаря «Газэкса». В ближайшее время им хотят предъявить обвинение по статье 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Официально в СК задержание газовиков не комментировали.
Напомним, что сразу после обрушения дома в «Газэкс» заявили, что их сотрудники не проводили никаких работ в день трагедии. До этого очевидцы сообщали, что незадолго до взрыва видели людей в одежде специалистов газовой службы.
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