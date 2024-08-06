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Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам предъявили обвинение
Фото: Вячеслав Васенин
Мастеру и двоим слесарям газовой службы, которые обслуживали обрушившийся от взрыва газа пятиэтажный дом на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, предъявили обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Об этом Вечерним ведомостям сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По версии следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в доме произошло скопление газовоздушной смеси, что привело впоследствии к обрушению двух подъездов. Ранее сообщалось, что в последний раз обслуживание проводилось 24 июня.
По данным телеграм-канала UralMash, взрыв газа произошёл в квартире, где в тот день находилось четверо детей. Они почувствовали странный запах и решили проверить конфорку. Так как взрослых не было, якобы самая старшая из них стала проверять выключена ли плита. В итоге трое детей погибли, а четвертый ребёнок сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Напомним, в результате взрыва и последующего обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле погибло 10 человек, ещё несколько человек до сих пор находятся в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Об этом Вечерним ведомостям сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По версии следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в доме произошло скопление газовоздушной смеси, что привело впоследствии к обрушению двух подъездов. Ранее сообщалось, что в последний раз обслуживание проводилось 24 июня.
По данным телеграм-канала UralMash, взрыв газа произошёл в квартире, где в тот день находилось четверо детей. Они почувствовали странный запах и решили проверить конфорку. Так как взрослых не было, якобы самая старшая из них стала проверять выключена ли плита. В итоге трое детей погибли, а четвертый ребёнок сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Напомним, в результате взрыва и последующего обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле погибло 10 человек, ещё несколько человек до сих пор находятся в больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
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