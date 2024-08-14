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Состояние двоих пострадавших в ДТП под Первоуральском оценивают как тяжёлое
Фото: Юлия Медведева
Пятерых пострадавших в ДТП под Первоуральском, где легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, госпитализировали бригадами Территориального центра медицины катастроф.
Как сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава, их доставили в больницу Первоуральска. Трое – женщины – с ушибами и повреждением связок находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое с множественными повреждениями сейчас в отделении реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Напомним, что доследственная проверка по поводу аварии находится на контроле областной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава, их доставили в больницу Первоуральска. Трое – женщины – с ушибами и повреждением связок находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое с множественными повреждениями сейчас в отделении реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Напомним, что доследственная проверка по поводу аварии находится на контроле областной прокуратуры.
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