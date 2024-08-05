Под Первоуральском с автобусом столкнулся легковой автомобиль

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Четыре человека пострадали в ДТП под Первоуральском, где столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Фольксваген». Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 7-м километре трассы «Первоуральск – Шаля». В результате два пассажира автобуса (всего в салоне было десять человек), а также водитель и пассажир легковой машины попали в больницу.В связи с ДТП на дороге организовано реверсивное движение.