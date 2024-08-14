Возрастное ограничение 18+

Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском

10.33 Среда, 14 августа 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с ДТП под Первоуральском, где пассажирский автобус с десятью пассажирами столкнулся с легковым автомобилем.

По данным ведомства, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, когда совершал обгон и врезался в «ПАЗ». Известно, что автобус ехал по маршруту №110 «Посёлок Новоуткинск – Первоуральск». Также в прокуратуре сообщают, что помимо водителя и пассажира легкового автомобиля за медицинской помощью обратилось семь пассажиров автобуса с уточнением, что в салоне находилось девять пассажиров.

Ранее в областном УГИБДД сообщалось, что в автобусе ехало десять пассажиров, из которых помощь потребовалась двоим. Однако позже в пресс-группе уточнили, что за медицинской помощью обратились ещё пять человек.

«Точная причина ДТП будет установлена в ходе доследственной проверки, проводимой органами полиции. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции», – сказали в надзорном ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Под Первоуральском с автобусом столкнулся легковой автомобиль
14 августа 2024
Пять человек пострадали в ДТП под Первоуральском
05 августа 2024
Прокуратура намерена проконтролировать розыск причастных к истязанию парня с инвалидностью в Каменске-Уральском
08 августа 2024
В Екатеринбурге работник компании-подрядчика разбил голову водителю автобуса
06 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объедении
14:01 Состояние двоих пострадавших в ДТП под Первоуральском оценивают как тяжёлое
13:31 Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
12:58 В Академическом районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству
12:15 Екатеринбуржцам предлагают присоединиться к коллективному рисованию портрета города
11:44 «Екатеринбурггаз» напомнил о штрафах за недопуск газовиков
10:58 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Саввы Белых
10:33 Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском
10:10 На сельхозземлях в Камышловском районе обнаружили незаконную свалку
09:29 Под Первоуральском с автобусом столкнулся легковой автомобиль
21:17 В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
20:49 Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
19:58 В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
19:17 В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
18:46 Один из детсадов Ивделя заплатит за травму маленькой воспитанницы
18:33 Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
16:47 На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
16:25 В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
16:15 Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики
15:33 По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
14:41 Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
14:08 Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей
13:33 С апреля на Урал привезли свыше трёх тонн заграничных нектаринов и персиков
Все новости Свердловской области
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
14:08 В Москве в жилом доме произошел взрыв
13:36 В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
Все новости России и мира
14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объедении
14:01 Состояние двоих пострадавших в ДТП под Первоуральском оценивают как тяжёлое
13:31 Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
12:58 В Академическом районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству
12:15 Екатеринбуржцам предлагают присоединиться к коллективному рисованию портрета города
11:44 «Екатеринбурггаз» напомнил о штрафах за недопуск газовиков
11:15 Уголовный штраф списан со счета должника
10:58 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Саввы Белых
10:33 Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском
10:10 На сельхозземлях в Камышловском районе обнаружили незаконную свалку
09:29 Под Первоуральском с автобусом столкнулся легковой автомобиль
21:17 В День города в Саду Нурова будут субботничать и слушать концерты
20:49 Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
19:58 В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
19:17 В помощь защитницы уральской природы объявлен сбор вещей и финансовых средств
18:46 Один из детсадов Ивделя заплатит за травму маленькой воспитанницы
18:33 Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
16:47 На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
16:25 В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
16:15 Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики
15:36 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций
15:33 По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
14:41 Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK