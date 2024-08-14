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Прокуратура взяла под свой контроль ДТП с автобусом под Первоуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с ДТП под Первоуральском, где пассажирский автобус с десятью пассажирами столкнулся с легковым автомобилем.
По данным ведомства, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, когда совершал обгон и врезался в «ПАЗ». Известно, что автобус ехал по маршруту №110 «Посёлок Новоуткинск – Первоуральск». Также в прокуратуре сообщают, что помимо водителя и пассажира легкового автомобиля за медицинской помощью обратилось семь пассажиров автобуса с уточнением, что в салоне находилось девять пассажиров.
Ранее в областном УГИБДД сообщалось, что в автобусе ехало десять пассажиров, из которых помощь потребовалась двоим. Однако позже в пресс-группе уточнили, что за медицинской помощью обратились ещё пять человек.
«Точная причина ДТП будет установлена в ходе доследственной проверки, проводимой органами полиции. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции», – сказали в надзорном ведомстве.
По данным ведомства, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, когда совершал обгон и врезался в «ПАЗ». Известно, что автобус ехал по маршруту №110 «Посёлок Новоуткинск – Первоуральск». Также в прокуратуре сообщают, что помимо водителя и пассажира легкового автомобиля за медицинской помощью обратилось семь пассажиров автобуса с уточнением, что в салоне находилось девять пассажиров.
Ранее в областном УГИБДД сообщалось, что в автобусе ехало десять пассажиров, из которых помощь потребовалась двоим. Однако позже в пресс-группе уточнили, что за медицинской помощью обратились ещё пять человек.
«Точная причина ДТП будет установлена в ходе доследственной проверки, проводимой органами полиции. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции», – сказали в надзорном ведомстве.
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