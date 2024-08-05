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Глава СК потребовал доклад о массовой драке у 148-й школы в Екатеринбурге

10.15 Вторник, 6 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета потребовал доклад по поводу массовой драки, которая произошла на стадионе 148-й школы в Екатеринбурге.

«В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой в Екатеринбурге подростки устроили массовую драку на территории стадиона около одного из образовательных учреждений. Отмечается, что причиной этого могло послужить оскорбление в адрес родственницы одного из участников конфликта», – говорится в сообщении Следкома.

Ранее сообщалось, что драка началась после того, как кто-то оскорбил маму одного из участников потасовки.

Известно, что сотрудники областного СУ СКР уже проводят процессуальную проверку. Свою проверку также проводит прокуратура.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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