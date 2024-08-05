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Массовой дракой у 148-й школы в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура
Фото: Владислав Постников
После того как массовая драка у 148-й школы получила огласку в СМИ прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку.
«Согласно публикации СМИ, 4 августа текущего года на стадионе школы на Бебеля в вечернее время между подростками произошла драка, в ходе которой несовершеннолетние нанесли друг другу телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим надзорный орган намерен проконтролировать доследственную проверку, которую проводит полиция, а также дать оценку работе органов и учреждениям системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Кроме этого, прокуратура ждёт судебно-медицинского освидетельствования молодого человека, пострадавшего в драке.
«Согласно публикации СМИ, 4 августа текущего года на стадионе школы на Бебеля в вечернее время между подростками произошла драка, в ходе которой несовершеннолетние нанесли друг другу телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим надзорный орган намерен проконтролировать доследственную проверку, которую проводит полиция, а также дать оценку работе органов и учреждениям системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Кроме этого, прокуратура ждёт судебно-медицинского освидетельствования молодого человека, пострадавшего в драке.
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Массовая драка произошла у 148-й школы в Екатеринбурге
05 августа 2024
05 августа 2024